Eröffnet wurde die Anklage laut Verteidigerin Katja Kosian wegen Totschlags, nun lautet der Vorwurf Mord: Der Prozess gegen einen 23-jährigen Frankenthaler begann am Donnerstag vor dem Schwurgericht des Landgerichts mit einem Kurztermin. Lediglich der Haftbefehl sollte verlesen werden. Demnach soll der 23-jährige am 10. November 2019 einen 18-Jährigen in seiner Wohnung in Frankenthal mit einem Steakmesser durch einen Stich in den Hals getötet haben. Angeklagter und Opfer kannten sich aus der Strafanstalt Schifferstadt, in der beide eine Haftstrafe verbüßten. Der Angeklagte sitzt seit dem 11. November 2019 in Untersuchungshaft. Der zweite Verteidiger des Angeklagten, Klaus Robling, rügte nach Verlesen des Haftbefehls vorsorglich die Besetzung des Gerichts mit Blick auf die Schöffen. Da er erst in der Verhandlung von der Besetzung des Gerichts erfuhr, will er bis Montag prüfen, ob es einen Einwand gibt. Gibt es keine begründeten Bedenken, die eine Umbesetzung notwendig machen würden, soll der Prozess am Montag, 14 Uhr, mit der Verlesung der Anklage fortgesetzt werden.