Im Prozess gegen einen 23-Jährigen, der am 10. November 2019 in der Frankenstraße in Frankenthal einen 18-jährigen Ludwigshafener getötet haben soll, könnte sich eine neue Wendung abzeichnen. Ein jetzt aufgetauchter Brief durchkreuzt womöglich die Strategie der Verteidiger.

Der 23-Jährige hatte bislang im Prozess geschwiegen. Doch nun wurde laut Vorsitzendem Richter Alexander Schräder ein Brief beschlagnahmt, in dem er dem Vater des Opfers den Tathergang schildert. Bevor der Brief vor Gericht verlesen wird, sollen die Verfahrensbeteiligten Einblick erhalten. Ein weiterer Brief des 23-Jährigen, den er am 17. Mai aus der Haft an einen Freund schrieb, war Gegenstand der Verhandlung am Freitag. Darin geht der Angeklagte davon aus, dass er zu einer mehrjährigen Haftstrafe verurteilt wird.

Beleuchtet wurden an diesem Prozesstag auch die Umstände der Unterbringung des jungen Mannes in der Tatwohnung in der Frankenstraße. „Ich bin im Nachhinein sauer“, sagte ein Mitarbeiter des Zentrums für Arbeit und Bildung (ZAB). Er fühle sich vom Sozialdienstleiter der Jugendstrafanstalt (JSA) Schifferstadt hintergangen. Dort war der Angeklagte inhaftiert, weil er 2017 einem 13-jährigen Ludwigshafener mit dem Hammer auf den Kopf geschlagen hatte.

Vorwürfe gegen Strafanstalt

Das ZAB hatte dem Angeklagten nach seiner Haftentlassung im September 2019 die Wohnung in der Frankenstraße vermietet. Im Vorgespräch mit der JSA seien jedoch die Auflagen, mit denen der Frankenthaler belegt wurde, kein Thema gewesen. Unter anderem war dem 23-Jährigen der Umgang mit Minderjährigen verboten. Erst eine spezielle Einheit des Landeskriminalamts (Visier) habe die Verantwortlichen nach dem Einzug des Angeklagten in einem „spontanen Gespräch recht lapidar“ informiert.

Da in der Einrichtung Jugendliche verkehren, hätte er mit diesem Vorwissen den Mietvertrag nicht genehmigt, so der Zeuge. Von der JSA sei zudem behauptet worden, dass der 23-Jährige nicht lange in der Wohnung bleiben würde, weil er ein Erbe erwarte. Der Sozialdienstleiter der JSA war bereits als Zeuge geladen gewesen. Zu seinen Darstellungen stellten die Verteidiger Katja Kosian und Klaus Robling den Zeugen am Freitag kritische Fragen.

Erbe schon aufgebraucht

Das angeblich ausstehende Erbe war laut der Tante des Vaters des Angeklagten, die am Freitag ebenfalls als Zeugin vor Gericht aussagte, schon verbraucht, bevor er die Haftstrafe für die 2017 begangene Tat angetreten habe. Rund 90.000 Euro habe der 23-Jährige aus dem Hausverkauf nach dem Tod seiner Tante bekommen. „Mit Geld umgehen war aber noch nie sein Ding“, sagte die Zeugin.

Habe dem Angeklagten etwas nicht gepasst, dann habe er einen roten Kopf bekommen, seine Hände hätten gezittert und er sei aggressiv geworden, berichtete ein ehemaliger Mithäftling. Meist sei das passiert, wenn von dem Erbe gesprochen worden sei. Einen Mord habe er seinem Freund nicht zugetraut. Die Bewährungshelferin des Angeklagten sagte, dass sich der Angeklagte stets an Absprachen gehalten habe. Wie viele andere Zeugen beschrieb sie ihn als meist höflich und korrekt. Der Prozess wird am 28. Juli um 9 Uhr fortgesetzt.