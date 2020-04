Wegen Mordes muss sich ein 23-jähriger Angeklagter aus Frankenthal ab Donnerstag, 23. April, vor dem Landgericht verantworten. Entgegen der ursprünglichen Planung beginnt der Prozess vor der Ersten Großen Strafkammer nicht um 9 Uhr, sondern erst um 14 Uhr. Das hat das Gericht am Mittwoch mitgeteilt. Laut Anklage soll der 23-Jährige am 10. November 2019 einen 18-Jährigen in einer Wohnung in Frankenthal mit einem schweren Hammer angegriffen und zweimal gegen den Kopf geschlagen haben. Als das Opfer mit blutenden Platzwunden die Wohnung verlassen habe, um die Polizei zu informieren, habe der Angeklagte „in Tötungsabsicht“ zweimal mit einem langen Messer auf den Jüngeren eingestochen. Auf der Mahlastraße sei der 18-Jährige dann aufgrund einer tiefen Stichverletzung gestorben. Für das Verfahren sind laut Landgericht bereits 18 Fortsetzungstermine angesetzt. Der nächste ist für Montag, 27. April, 14 Uhr, vorgesehen.