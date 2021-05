„Plötzlich spritzte Blut aus seiner Wunde in mein Gesicht, und ich schrie auf.“ So schrieb es der 23-jährige Frankenthaler, der sich wegen der Tötung eines 18-jährigen Ludwigshafeners vor dem Landgericht verantworten muss, an den Vater des Opfers. Bei einer Rangelei habe er seinen Freund unabsichtlich tödlich verletzt. Vom Einsatz eines Fäustels schrieb er nichts.

Nach einer längeren Unterbrechung wurde der Prozess am Dienstag fortgesetzt. Die Ermittler gehen davon aus, dass der Angeklagte, bevor er am 10. November 2019 in seiner Wohnung in der Frankenstraße zustach, den 18-Jährigen mit einem schweren Hammer geschlagen und verletzt hat. Darauf sollen die Spuren am Tatort hinweisen. Den Hammer soll er am Vortag in einem Frankenthaler Baumarkt gekauft haben. In dem Brief räumt der Angeklagte ein, dass er den Ludwigshafener unter dem Vorwand, ihm 15.000 Euro schenken zu wollen, in die Frankenstraße gelockt habe. Er habe sich so eine Aussprache erhofft. Denn beide saßen zuvor gemeinsam in der Jugendstrafanstalt (JSA) Schifferstadt ein und sollen dort ein Paar gewesen sein. Der Ludwigshafener soll sich jedoch bei seiner Entlassung im Juli 2019 von dem Angeklagten getrennt haben.

„Ich hatte das Geld nicht“, schreibt der Angeklagte weiter, der in der JSA immer wieder davon gesprochen haben soll, dass er noch ein großes Erbe erwarte und ein Konto in der Schweiz besitze. Schon damals soll er dem 18-Jährigen das Geld zur Tilgung seiner Schulden versprochen haben.

Therapie im Eiltempo

Der 18-Jährige habe ihn beim Treffen in der Frankenstraße küssen wollen, schreibt der Angeklagte in dem Brief. Das habe er nicht gewollt. Dann sei es zur Rangelei gekommen. Über den Getöteten schreibt der 23-Jährige, er sei ein „so toller, junger Mann gewesen. Ich habe ihn wirklich geliebt. Eine Unachtsamkeit, eine fahrlässige Bewegung – alles kaputt.“ Er bat den Vater um Verzeihung. Er könne seit dessen Aussage im Prozess nur noch mit Medikamenten schlafen, schrieb der Angeklagte Anfang Juli.

Auch in anderen Briefen, die er aus der Untersuchungshaft in der Justizvollzugsanstalt Frankenthal verfasste, bedauert er seine Tat. „Ich habe panische Angst vor einer Sicherungsverwahrung“, schrieb er an seine Großtante. In einem Brief an seinen Halbbruder hoffte er auf eine schnelle Verurteilung, um eine Therapie beginnen zu können.

Eine solche hat er in der JSA Schifferstadt absolviert – im Eiltempo, berichtete die Anstaltspsychologin. In Haft war er von Februar 2017 bis September 2019, weil er zuvor einem 13-Jährigen Ludwigshafener mit dem Hammer auf den Kopf geschlagen hatte. Auch damals standen sexuelle Motive im Raum.

Flasche auf den Kopf

Die kurze Haftzeit habe bei der therapeutischen Aufarbeitung Eile abverlangt, so die Psychologin. Sie tadelte das Gericht, dass ihre Berichte nicht angefordert worden seien. Rund 60 Sitzungen habe sie dokumentiert. Ziel der Therapie sei die Reduzierung der Gefährlichkeit und eine höhere Selbstkontrolle gewesen. Denn alle bisherigen Taten – ein weiteres Mal saß der Angeklagte in Haft, weil er einem Kontrahenten eine Flasche auf den Kopf geschlagen hatte – folgten ihrer Auffassung einem Muster. Streit, Stress und angestaute Aggression suchten sich explosionsartig ein Ventil. Die Zeugin sagte auch: Das 18-jährige Opfer sei einer Sondergruppe des Landeskriminalamtes (Visier) bei der Entlassung als „gefährdet“ gemeldet worden – an erster Stelle einer Liste.

Eine Sozialpädagogin sagte aus, dass die Familie des Angeklagten ihr lange bekannt gewesen sei. Er habe im Alter von acht Jahren bei ihrer Einrichtung eine Gruppe von Scheidungskindern besucht. Als er drei Jahre alt war, trennten sich seine Eltern. Zuerst vom Vater, dann von der Mutter und letztlich von der Oma sei er betreut worden. Diese sei mit der Erziehung überfordert gewesen, meinte die Zeugin.

„Haben viel versucht“

Der Einzige, vor dem er Respekt gehabt hätte, sei der Großvater gewesen. „Wir haben viel versucht, um ihn auf einen stabilen Weg zu bringen“, so die Zeugin. Einige Geschichten von ihm, wie die von dem Millionenerbe, habe er wohl selbst geglaubt, mutmaßte sie. Vom Kopf her habe der Angeklagte viel registriert, an Emotion habe es gefehlt. Er habe ein wenig in seiner eigenen Welt gelebt.

Der Prozess wird am Donnerstag , 30. Juli, 9 Uhr, fortgesetzt.

