Mit sehr gemischten Gefühlen hat der Ausschuss für Stadtentwicklung, Klima und Mobilität am Donnerstag auf die Pläne eines privaten Investors reagiert. Er will auf einer ehemaligen Lager- und Ausstellungsfläche am Ende der Eisenbahnstraße unweit der Nordbrücke ein viergeschossiges Wohngebäude zur temporären Unterbringung von Monteuren bauen.

„Ich bin hin- und hergerissen“, sagte Oberbürgermeister Nicolas Meyer