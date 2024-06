Als Künstlerin ist Mona Franz erst vor Kurzem in die Selbstständigkeit gestartet. Nun feiert sie ihre erste Ausstellung: Ihre Bilder können bei der Frankenthaler Kunst- und Einkaufsnacht am Freitag, 21. Juni, in der Boutique „Design & Wine“ entdeckt werden.

„Fülle“ heißt ein großformatiges Acrylbild in satten Grüntönen, das dem Betrachter beim Besuch in ihrer Künstlerwohnung entgegen leuchtet. Den gewagten