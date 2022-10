Lange haben die Verkehrsplaner auf die Lieferung gewartet, jetzt ist der Prototyp der Straßenbahn der Zukunft im rnv-Depot in Rheingönheim eingetroffen. Bis die moderne und serienmäßig mit WLAN ausgestattete Rhein-Neckar-Tram allerdings im Fahrplan eingetragen werden kann, werden weitere Monate ins Land ziehen. Warum lesen Sie hier.

Einkaufszentren haben nicht erst seit Corona zu kämpfen. Der Onlinehandel setzt dem stationären Einzelhandel zu. Dem Center in Q6/Q7 in Mannheim ist mit dem bevorstehenden Einzug eines Elektro-Spezialisten allerdings ein Coup gelungen. Mehr dazu in unserem Bericht.

Trotz eines sehr schwierigen Marktumfelds behauptet sich der größte industrielle Arbeitsgeber von Speyer. Wie er das hinbekommt, verraten wir Ihnen hier.

Nicht nur die Energiekosten, auch die Preise für Lebensmittel steigen. Zwei Landfrauen aus dem Kreis geben Tipps, wie man kostengünstig und gesund kochen kann. Rand an die Töpfe, geht es hier.

Mit Menschen umgehen können und sich für sie interessieren – für Jürgen Blum sind das die wichtigsten Eigenschaften, die ein Richter braucht. Seit Juni leitet der gebürtige Ludwigshafener – Jahrgang 1963 – das Amtsgericht Frankenthal. Warum er sich für diese Aufgabe beworben hat, lesen Sie hier.