Als Zuflucht vor akuter Gewalt ist das Frauenhaus gedacht. Doch weil sie keine eigene Wohnung finden, bleiben Frauen immer länger. Die Folge: Für neue Gewaltopfer gibt es keine Plätze. Ein Modellprojekt – für das der Verein Frauen für Frauen als einer von bislang landesweit sechs Trägern den Zuschlag bekommen hat – soll helfen, das zu ändern.

Es ist ein weiterer Schritt in ein Leben ohne Gewalt, den das Projekt „Second Stage“ (zweite Stufe) Frauenhaus-Bewohnerinnen ermöglichen will. In einer eigens