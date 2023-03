Nach drei Jahren Zwangspause kann der Frankenthaler Kreativ-Markt endlich wieder stattfinden: Am 1. und 2. April gibt es dann im Dathenushaus wieder ideenreiche Kreationen – etwa aus Fahrradschläuchen und Kaffeekapseln.

Durch Corona sei einiges komplizierter geworden, berichtet Organisatorin Dagmar Falkenhagen. Doch die Hausherren im Dathenushaus seien sehr kooperativ gewesen. Auch bei den Ausstellern habe die Pandemie einiges verändert: Manche Kunsthandwerker hätten aufgegeben, andere wiederum hätten ihre Kreativität erst entdeckt und träten nun mit neuen und frischen Ideen in die Öffentlichkeit. So freut sich die Veranstalterin, am ersten Aprilwochenende 41 Künstler und Kunsthandwerker präsentieren zu können. Die Aussteller, zur Hälfte Stammgäste, kommen aus der Stadt und dem weiteren Umland bis Bad Homburg und Horb am Neckar. Neu dabei sind Rita Lesch mit Engelskulpturen aus Holz und die Steinbildhauerin Marion Völkel aus Gönnheim.

Kein verkaufsoffener Sonntag

Gezeigt werden im großen und kleinen Saal sowie im Hof Arbeiten aus unterschiedlichen Materialien. Das Thema Upcycling – also das Veredeln von Gebrauchtwaren – sei dabei nach wie vor im Trend, und so gibt es Mode und Accessoires aus Jeans und alten Stoffen. Gürtel und Schlüsselanhänger, aber auch Hundehalsbänder und anderes Heimtierzubehör werden angeboten, ebenso wie schöne Dinge aus alten Fahrrad- und Feuerschläuchen sowie Schmuck aus Altsilber-Besteck, Kaffeekapseln und Papier. Zur Osterdekorationen gibt es Karten, Tischdeko und künstlerisch gestaltete Eier für den Innen- und Außenbereich.

Dass der Kreativ-Markt erstmals nicht parallel zum verkaufsoffenen Sonntag in der Innenstadt stattfindet, ist neu. Dass dennoch genügend Besucher – in den Vorjahren waren es bis zu 1200 – den Weg ins Dathenushaus finden werden, während auf dem Festplatz der Frühjahrsmarkt läuft, davon ist die Organisatorin überzeugt. Bereits im Vorfeld habe sie beim Bewerben Ihrer Veranstaltung mit Flyern und beim Aushängen von Plakaten viel Unterstützung von der örtlichen Geschäftswelt und im Umland erfahren, freut sich Dagmar Falkenhagen. In den Sozialen Medien Facebook und Instagram sei der Frankenthaler Kreativ-Markt ebenfalls präsent. Eine eigene Webseite soll in naher Zukunft eingerichtet werden.

Termin

Frankenthaler Kreativ-Markt am 1. und 2. April, jeweils 11 bis 18 Uhr, im Dathenushaus, Kanalstraße 6/Ecke Carl-Theodor-Straße. Eintritt 2,50 Euro, Kinder bis zwölf Jahre frei.