In der Nacht auf Mittwoch war Speyer laut Polizei einer der Tatorte bei einer Serie von Einbrüchen in drei Telefongeschäfte. In der Domstadt sei ein Geschäft in der Wormser Landstraße betroffen gewesen, in Frankenthal eines in der Speyerer Straße und in Ludwigshafen eines im Hedwig-Laudien-Ring. Die Beute: mehrere Mobiltelefone. Der Schaden: mindestens 10.000 Euro. Die Polizei geht von einem Tatzusammenhang aus. Die beiden Täter seien von einer Überwachungskamera gefilmt worden. Beide sind demnach circa 20 bis 25 Jahre alt. Einer habe eine längliche Nase, eine Undercut-Frisur und schwarze Schuhe, eine leicht zerrissene hellblaue Jeans sowie eine schwarze Jacke getragen. Der andere sei mit weißen Schuhen, einer Jogginghose sowie einem Kapuzenpullover in weiß bekleidet gewesen. Die Kriminalpolizei Ludwigshafen bittet um Hinweise unter Telefon 0621 9632773 oder per Mail an kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de.