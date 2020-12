Der Einsatz der mobilen Impfteams in Alten- und Pflegeeinrichtungen soll am 27. Dezember starten. Das teilt das Landesgesundheitsministerium auf Anfrage mit. In einem Schreiben habe man am Mittwoch alle Bewohner und Leiter von Pflegeeinrichtungen über die Möglichkeit der Covid-19-Schutzimpfung informiert, heißt es aus Mainz. Die Einrichtungen müssten sich über einen Link in dem Schreiben registrieren, um weitere Informationen zu erhalten.

Die mobilen Teams sollen jeweils aus einem Arzt, einer medizinischen Fachkraft und möglicherweise zusätzlich aus einem Apotheker bestehen. Sie alle seien Freiwillige, die sich für diese Aufgabe gemeldet hätten. Koordiniert werde die personelle Besetzung vom Landesverband des Deutschen Roten Kreuzes (DRK). Für die Organisation der Einsätze sei das Impfzentrum vor Ort zuständig, so die Pressestelle des Ministeriums. Der Impfstoff für Rheinland-Pfalz werde an eine zentrale Stelle geliefert und von dort an die Impfzentren verteilt.