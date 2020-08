Zum ersten Mal in seiner fast 20-jährigen Geschichte wird der Wormser Mittelaltermarkt Spectaculum in diesem Jahr ausfallen. Das hat die Kultur- und Veranstaltungsgesellschaft (KVG) der Stadt Worms am Dienstag mitgeteilt. Corona-bedingt war das Mittelalter-Treffen im Wäldchen vom eigentlichen Termin im Mai auf das letzte September Wochenende verschoben worden.

In den vergangenen Monaten haben die Verantwortlichen nach eigener Aussage ein „umfangreiches Hygiene- und Präventionskonzept“ erstellt. Doch die gesundheitliche Verantwortung gegenüber Besuchern, Ehrenamtlichen und Mitarbeitern lasse eine Veranstaltung dieser Größenordnung in Corona-Zeiten ohne Unwägbarkeiten und Risiken nicht zu, schreiben die KVG, der Wormser Oberbürgermeister Adolf Kessel und die städtische Beigeordnete Petra Graen (beide CDU).

Keine Alternativveranstaltungen geplant

„Das Spectaculum zieht Jahr für Jahr Tausende Besucher aus ganz Deutschland an. Mit Blick auf die aktuelle Situation halten wir eine Durchführung der Veranstaltung – auch unter Einhaltung aller Hygiene- und Sicherheitsvorgaben – nicht für angemessen“, erklärt OB Adolf Kessel. Kleinere Alternativveranstaltungen seien nicht geplant. Händler und Lagergruppen, die in diesem Jahr dabei gewesen wären, sollen schon jetzt eine Zusage für 2021 bekommen, berichtet Graen. Das nächste Spectaculum soll vom 14. bis 16. Mai 2021 stattfinden.