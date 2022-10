Die „Miteinander“-Treffen in der Zwölf-Apostel-Gemeinde werden um einen Umwelt-Stammtisch erweitert. Er findet nach Angaben der Veranstalter am Mittwoch, 19. Oktober, 14.30 bis 16 Uhr, im Foyer des Dathenushauses statt. Angeregt worden sei der Stammtisch von Besuchern der Filmvorführung „2040 – Wir retten die Welt“ vor einigen Wochen. Gedacht sei er für alle, die um die Umwelt besorgt sind und gemeinsam in Frankenthal aktiv werden möchten. Beim ersten Treffen gibt es Informationen über den zweiten Bericht an den Club of Rome. Alles Weitere soll in der Gruppe besprochen und vereinbart werden. Kontakt: Diakon Joachim Sinz, Telefon (06243) 909900, E-Mail an joachim.sinz@evkirchepfalz.de. Infos im Internet unter www.miteinander-im-dathenushaus.de.