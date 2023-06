Am Montag, 5. Juni, öffnet im „Miteinander“ im Dathenushaus das neue Lerncafé. Ab sofort montags von 14 bis 16.30 Uhr können sich dort den Veranstaltern zufolge Menschen treffen, die Deutsch als Muttersprache haben, aber ihre Fähigkeiten im Lesen und Schreiben gerne noch ausbauen möchten. Das Lerncafé sei kostenlos und unterstütze die Besucher, so lange sie dies möchten, heißt es in der Pressemitteilung. Als Berater fungiert Horst Roos. Er sei montags im Lerncafé , telefonisch unter der Nummer 0177 7190619 und über die E-Mail-Adresse lerncafe.ft@gmail.com erreichbar. In Deutschland könnten 6,1 Millionen Menschen aus verschiedensten Gründen nicht ausreichend lesen und schreiben. Für sie seien Lerncafés da, von denen es in Rheinland-Pfalz über 30 gebe. Am Anfang werde eine Lernberatung angeboten, um Ziele zu klären und die ersten Schritte zu vereinbaren. Besucher seien darüber hinaus im „Miteinander“ jederzeit willkommen. Informationen zum Programm im Netz unter miteinander-im-dathenushaus.de oder bei Gemeindediakon Joachim Sinz, E-Mail joachim.sinz@evkirchepfalz.de, Telefon 0177 7279775.