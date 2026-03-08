Beim Kurs im Kampfkunstzentrum Gerolsheim erlernen die Teilnehmenden nicht nur Techniken, um für den Notfall gewappnet zu sein.

Die Verbandsgemeinde (VG) Leiningerland bietet derzeit einen Selbstverteidigungskurs für Mitarbeitende der Verwaltung auf freiwilliger Basis an. Der Kurs wird im Kampfkunstzentrum Gerolsheim abgehalten.

23 gut gelaunte Mitarbeitende der VG Leiningerland fanden sich zum zweiten Abend des Selbstverteidigungskurses ein, um Fertigkeiten und Handgriffe zu erlernen, auf die sie im Ernstfall zurückgreifen können. „Dass so ein Ernstfall jemals eintritt, hoffen wir nicht, aber dann wären wir hoffentlich gewappnet“, ist die Meinung aller. Auslöser des Trainings war eine Anregung des Personalrats Anfang Oktober 2025, zunächst speziell für Mitarbeitende der Ordnungs- und Asylbehörde sowie für Vollstreckungsbeamte einen Selbstverteidigungskurs anzubieten.

Der Kurs umfasst vier Abende

„Wie sehr sich gewisse Berufsgruppen im öffentlichen Dienst in Deutschland leider tatsächlich gefährdet sehen müssen, wurde im November vergangenen Jahres traurige Gewissheit, als in Bexbach ein Gerichtsvollzieher beim Versuch, eine Wohnung räumen zu lassen, angegriffen und tödlich verletzt wurde“, erinnert sich Jürgen Esser, der Büroleiter der VG Leiningerland. Aufgrund dieses Vorfalls habe die Verwaltung einen Selbstverteidigungskurs in der gesamten Verwaltung ausgeschrieben, worauf 23 Mitarbeitende Interesse bekundet hätten. Der Kurs, der insgesamt vier Abende mit jeweils eineinhalb bis zwei Stunden umfasse, finde in deren Freizeit statt.

„Neben einigen Techniken der Selbstverteidigung steht der Teamgedanke, die gemeinsame Aktivität und vor allem der Spaß am Training im Vordergrund, der Weg zur besseren Selbstverteidigung ist die Motivation“, erläutert Esser. Und Spaß haben die 23 Teilnehmerinnen und Teilnehmer auf jeden Fall – es wird viel gelacht. Dafür sorgt der Trainer, Dieter Ebner. Er ist der Dojo-Leiter des Kampfkunstzentrums in Gerolsheim und verfügt über mehr als 50 Jahre Erfahrung in Karate, WingTsun und Grappling, ist Träger des 9. Dan Shotokan Karate, des 2. HG Wing Tsun und Mitglied der Hall Of Fame der Kampfkunst. „Wenn ihr auf der Straße lauft, ist das oberste Gebot Achtsamkeit, was bedeutet, dass man auf alles achtet, was um uns herum passiert, um im Ernstfall einen Schlag abwehren zu können“, erklärt er.

Dojo-Leiter Dieter Ebner demonstriert Techniken, mit denen man im Bodenkampf bestehen kann. Foto: Bettina Bostan

Der nächste Punkt, den es zu beachten gelte, sei die Balance und ganz wichtig das Gefühl. Um das zu trainieren, zeigt er eine Übung, bei der er die Augen geschlossen hält und nur durch leichte Berührung der Hände eines Gegenübers spürt, wohin dieser schlagen will und den Schlag entsprechend abwehrt. „Greift er mit links an, ist rechts seine schwache Seite und umgekehrt“, erklärt er und ergänzt: „Wenn es ums Leben geht, ist es immer gut, auf den Kehlkopf zu schlagen.“ Für die nächste Übung werden Gummimesser ausgeteilt, die Teilnehmer gehen wieder in Zweiergruppen zusammen und üben das Abwehren eines Gegners, der sie mit dem Messer bedroht und dieses bereits in Richtung Bauch oder Hals in Position gebracht hat.

Fokus auf den Bodenkampf

„Wird das Messer auf den Bauch gerichtet, ist es wichtig, das Messer vom Bauch wegzudrücken, die Hand zu drehen, um dann das Messer selbst greifen zu können – das muss allerdings blitzschnell gehen“, erklärt der Profi und ergänzt: „Wenn der Angreifer euch vorher am Handgelenk hat, habt ihr was falsch gemacht.“ Dann kommt der Höhepunkt des Abends: Bodenkampf, die Situation: eine Frau liegt auf dem Rücken mit gespreizten Beinen, dazwischen kniet bereits der Angreifer, der sich auf sie fallenlassen will, um sie im schlimmsten Fall zu vergewaltigen. „Wenn er ausholt und euch ins Gesicht schlagen will, könnt ihr die Faust ergreifen, seinen Arm an eurem Kopf vorbeilenken, blitzschnell mit einem Arm seinen Kopf umfassen und mit der Hand den Bizeps des anderen Arms greifen, dann habt ihr ihn praktisch im Schwitzkasten und er macht keinen Mucks mehr“, ist Ebner überzeugt.

Beim Nachstellen dieser Situation haben die Teilnehmerinnen und Teilnehmer extrem viel Spaß, es wird gemeinsam über die Matte gerollt und man sieht immer wieder ineinander verkeilte Trainingspaare. „Es gibt Situationen, da besiegt die kleinste Frau den größten Mann“, ermutigt Ebner die Trainierenden. Er selbst findet bei einer Übung allerdings spielerisch seinen Meister, als er sich Dominic Gschwind, den Personalratsvorsitzenden schnappt. Ebener überwältigt ihn im Nu, dreht Gschwind auf den Rücken, sitzt auf ihm, hat ihn scheinbar „besiegt“, bevor Gschwind, der von kräftiger Statur ist, ihn wie ein Baby hochhebt und von sich runter auf den Boden nebenan setzt. „Das ist mir auch noch nicht passiert“, meint Ebner lachend.

Sandra Keller aus Kerzenheim, die bei der VG Leiningerland in Hettenleidelheim an der Kasse arbeitet, hat Bedenken, ob sie dieses Mal nach dem Training besser schlafen kann, als das letzte Mal. Sie sagt lachend: „Zunächst hatte ich mal Hunger, als ich nach Hause kam und dann hatte ich so viel Adrenalin durch das Training, dass ich gleich die erlernten Griffe an meinem Mann ausprobieren wollte, der aber nur beleidigt meinte, er habe schon geschlafen, ich solle ihn in Ruhe lassen – ich dagegen war um 2 Uhr nachts immer noch wach.“ Das Training endete nach zwei Stunden, zwei weitere Abende stehen noch an.