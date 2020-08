15.000 Euro Sachschaden und ein Klinikaufenthalt sind die Bilanz eines Unfalls, den eine 75-jährige Wormserin am Mittwoch verursacht hat. Die Senioren war laut Polizei mit ihrem Auto am südlichen Ausgang aus dem Parkplatz des Wormser-Einkaufs-Parks herausgefahren und wollte nach rechts in die Scheidtstraße einbiegen. Dabei habe sie stark beschleunigt und in der Folge die Kontrolle über ihr Fahrzeug verloren. Sie sei mit am Fahrbahnrand geparkten Pkw kollidiert und gegen die Hauswand gefahren. Die 75-Jährige sei zur medizinischen Versorgung im Krankenhaus stationär aufgenommen worden, berichtet die Polizei weiter. Die beiden Pkw seien nicht mehr fahrbereit gewesen, an der Hauswand jedoch nur ein geringer Schaden entstanden. Die Scheidtstraße sei für die Unfallaufnahme etwa eine Stunde komplett gesperrt gewesen.