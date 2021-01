Mehrere Passanten mussten laut Zeugen auf den Gehweg springen, als ein 22-Jähriger am Mittwochmittag durch die Schmiedgasse raste. Das teilt die Polizei mit. Der junge Mann aus Lambsheim sei gegen 14 Uhr teilweise mit über 80 Kilometern pro Stunde unterwegs gewesen. Beamten hätten den grünen Peugeot 206 schließlich in der Schmiedgasse, Höhe Hausnummer 32, angehalten und kontrolliert. Weil die Polizisten bei dem 22-Jährigen Anzeichen auf einen Drogenkonsum entdeckten, musste er mit zur Dienststelle. Der Lambsheimer habe angegeben, dass er vor einiger Zeit Kokain konsumiert habe. Ein Drogenvortest verlief laut Polizeibericht negativ, sodass keine Blutprobe entnommen wurde. Bei der Durchsuchung des Autos mit einem Drogenspürhund wurden Betäubungsmittel gefunden, die zur Untersuchung an das Landeskriminalamt geschickt wurden. Eine richterlich angeordnete Durchsuchung der Wohnung des Mannes ergab keine weiteren Drogenfunde. Gegen den Mann wurden Ermittlungsverfahren wegen Verkehrsgefährdung und Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet. Die Polizei sucht nach weiteren Menschen, die durch das Fahrverhalten des Mannes gefährdet wurden. Sie können sich, ebenso wie Zeugen, unter Telefon 06233 3130 und per E-Mail an pifrankenthal@polizei.rlp.de an die Polizeiinspektion Frankenthal wenden.