In der Nacht auf Dienstag hat ein Autofahrer versucht, über die B9 einer Polizeikontrolle zu entgehen. Wie die Polizei mitteilt, sollte der BMW-Fahrer gegen 0.30 Uhr in der Mahlastraße in Frankenthal kontrolliert werden. Statt anzuhalten, ignorierte der Mann Blaulicht und Anhaltezeichen, fuhr auf die B9 in Richtung Speyer auf und beschleunigte laut Polizei auf über 200 Kilometer pro Stunde. Es wurden weitere Streifenwagen angefordert, die die Verfolgung aufnahmen. Erst in Dudenhofen gelang es der Polizei, den Wagen zum Anhalten zu zwingen. Am Steuer saß ein 22-Jähriger aus Speyer. Warum er versuchte, sich der Kontrolle zu entziehen, wurde schnell klar: Der Mann konnte keinen Führerschein vorweisen und war zudem alkoholisiert. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest zeigte 1,3 Promille an. Er musste eine Blutprobe abgeben, sein Auto und der Fahrzeugschlüssel wurden sichergestellt. Gefährdet oder verletzt wurde während der Verfolgungsfahrt nach Polizeiangaben niemand. Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 06233 3130 oder per E-Mail an pifrankenthal@polizei.rlp.de an die Polizeiinspektion Frankenthal zu wenden.