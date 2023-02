Mit einer nicht näher beschriebenen schwarzen Schusswaffe sollen drei Unbekannte am Montagabend gegen 18.40 Uhr nahe des Jahnplatzes in Frankenthal zwei junge Männer ausgeraubt haben. Wie die Polizei mitteilt, waren ein 20-Jähriger und ein 22-Jähriger aus Ludwigshafen und Schifferstadt die Frankenstraße in Richtung Mahlastraße entlanggelaufen, als sie in Höhe des Schotterweges in Richtung Jahnplatz von drei maskierten Tätern angesprochen wurden. Die dunkel gekleideten Männer hätten sie aufgefordert, ihre Taschen zu leeren und dabei mit der Waffe gedroht. Nachdem einer der beiden Männer seine Bankkarte und 60 Euro Bargeld herausgegeben hatte, seien die Täter in Richtung Jahnplatz geflüchtet. Einer der drei soll etwa 190 Zentimeter groß sein, die beiden anderen kleiner. Eine weitere Beschreibung fehlt laut Polizei. Zeugen werden gebeten, sich an die Polizeiinspektion Frankenthal, Telefon 06233 313-0, E-Mail pifrankenthal@polizei.rlp.de zu wenden.