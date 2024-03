Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Mehr als 4500 Frauen und Kinder haben im Frauenhaus Frankenthal seit der Eröffnung 1984 Schutz vor häuslicher Gewalt gefunden: Es ist ein Jubiläum, das man kaum feiern will. Und so gab es am Donnerstag im Kulturzentrum Gleis4 von rund 120 Gästen aus Politik und Wegbegleitern zu allererst Dank und Anerkennung für Mut und Einsatz der Verantwortlichen.

Unverständnis und offene Ablehnung ernteten die Frankenthalerinnen, die sich 1981 zusammentaten im Verein „Frauen für Frauen“. Bis heute ist er ehrenamtlicher Träger