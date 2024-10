Nachdem ein 18-Jähriger am Montag gegen 22.20 Uhr in einer Bankfiliale in der Bahnhofstraße Geld eingezahlt hatte, ist er von einem anderen jungen Mann mit einem Messer bedroht worden. Der 16-Jährige hat den 18-Jährigen laut Polizei vor der Bankfiliale angesprochen, ein Messer gezückt und Bargeld gefordert. Als der 18-Jährige er Forderung nicht nachkam, flüchtete der Täter in Richtung Schlossergasse. Aufgrund der guten Beschreibung des Täters, hat eine Streife den 16-Jährigen aus dem rheinhessischen Mettenheim am Bahnhof entdeckt. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde er seinen Eltern übergeben.