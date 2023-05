Ein stark alkoholisierter Mann hat am Sonntagnachmittag einen Verkehrsunfall verursacht und sich anschließend leicht verletzt. Wie die Polizei mitteilt, hat der Mann gegen 15 Uhr mit seinem Auto ein anderes geparktes Fahrzeug an der Einmündung Hallbergstraße/Ringstraße in Heuchelheim getroffen. Nachdem er ausgestiegen sei, habe er sich dann seinen Fuß in der Folge eines Sturzes verletzt.

Die Beamten haben bei dem Mann einen Atemalkoholwert von 4,13 Promille ermittelt. Er sei ins Krankenhaus gebracht worden. Gegen ihn ist ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachtes der Straßenverkehrsgefährdung eingeleitet worden und sein Führerschein wurde sichergestellt. Laut Polizei droht ihm eine Freiheitsstrafe von bis zu fünf Jahren.