Vier Tage lang feiert der Frankenthaler Vorort Eppstein in der kommenden Woche seine Kerwe. Los geht es am Freitag, 19. August, 17.45 Uhr. Dann wird auf dem Neuköllner Platz die Kerwe „ausgegraben“. Nach der Eröffnung mit Fassbieranstich durch Ortsvorsteher Uwe Klodt (SPD) wird auf dem Kerweplatz in der Ernst-Moritz-Arndt-Straße mit Livemusik gefeiert. Für Samstag, 20. August, 16 Uhr, ist der Kerweumzug geplant. Treffpunkt ist um 15.30 Uhr in der Weingartenstraße. Nach der „Kerweredd“ von Kerwemaid Kathrin Hinkel gibt es ab 20 Uhr wieder Livemusik. Nach dem Festgottesdienst und Kerweradio am Sonntag stehen für Montag ab 10 Uhr ein Frühschoppen mit Blasmusik und am Abend der Auftritt von Alleinunterhalter Rainer Hannemann auf dem Programm. Ausrichter ist der TSV Eppstein mit Unterstützung der DJK Eppstein.