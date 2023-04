Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Es ist schon aus der Finanzkrise in den Jahren 2008 und 2009 bekannt. Auch derzeit soll Kurzarbeitergeld Arbeitsplätze sichern. Die Agentur für Arbeit Ludwigshafen will den Arbeitgebern die Beantragung so leicht wie möglich machen. Doch auch die Unternehmen sollten einiges beachten. Ein paar Tipps.

Als „eine der großen Errungenschaften des deutschen Sozialstaats“ sieht Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) das Kurzarbeitergeld. Wie in der Wirtschaftskrise 2008/09 werde das Instrument