Die Karateka des Landesleistungszentrums Frankenthal bereiten sich gerade auf die deutschen Meisterschaften vor, die am Wochenende, 18. und 19. September, in Berlin stattfinden. Der Karate-Klub hat in der Vergangenheit bereits gezeigt, dass er seinen Kampfsportlern den Weg zur Medaille ebnen kann. Bei den Schülerinnen gibt es nun vielversprechenden Nachwuchs.

Zu den großen Hoffnungsträgern der Frankenthaler Karateka zählen Anne-Marie Iskandaryan (11) und Luisa Schaudig (10), die sich derzeit auf die deutschen Meisterschaften vorbereiten. „Das