Nach zweijähriger Corona-Pause ist es wieder soweit: Der Grünstadter Weinwettstreit steht im Kalender. Das Fest mit der Krönung der neuen Weingräfin des Leiningerlandes, der Asselheimerin Mara Echter, startet am Freitag um 19 Uhr. Dabei werden auch die Weinpreise vergeben. Danach spielt „Tschau Johnny“ auf dem Luitpoldplatz. Am Samstag ist ab 19.30 Uhr „The Peppermint Gang“ zu hören, am Sonntag ist folgender musikalische Ablauf geplant: 10.30 Uhr TSG-Blaskapelle, 13 Uhr Erstes Akkordeonorchester, 15.30 Uhr „Power of Music – Heinz Schössler“ und 19.30 Uhr „First Daze“. Für Montag, 14 Uhr, ist „Power of Music“ mit Heinz Schössler angesagt, um 19.30 Uhr spielen „The Beat Brothers“. Wie immer gibt es auf dem Luitpoldplatz Essen und Trinken, Schausteller und Gutselstände. Weiterer Bericht folgt.