Mit einem Kanaldeckel, den sie vorher aus seiner Verankerung gehoben hatten, haben Unbekannte am Sonntagabend gegen 19.30 Uhr die Heckscheibe eines in der Leininger Straße in Eppstein geparkten Autos zertrümmert. Wie die Polizei Frankenthal berichtet, fiel der schwere Gegenstand bis in den Kofferraum des Wagens. Ob neben dem Schaden am Pkw auch andere Verkehrsteilnehmer durch das Herausheben der Kanalabdeckung gefährdet worden sein könnten, sei bisher noch nicht bekannt. Die Ermittler suchen deshalb Zeugen. Kontakt: Telefon 06233 3130, E-Mail pifrankenthal@polizei.rlp.de.