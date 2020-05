Auf frischer Tat ertappt hat die Autobahnpolizei Ruchheim am späten Freitagabend zwei Männer, die mit ihrem Auto auf der B 9 unterwegs waren und dabei einen Joint rauchten. Laut Polizei leuchteten die Beamten kurz vor der Anschlussstelle Frankenthal-Studernheim in den Pkw der beiden und sahen, wie zunächst der Fahrer und dann der Beifahrer an einem Joint zogen. Bei einer anschließenden Verkehrskontrolle in Frankenthal stellten die Beamten beim 22-jährigen Fahrer „für den Drogenkonsum typische Auffall- und Ausfallerscheinungen fest“. Im Fahrzeug fanden die Polizisten weitere vier Gramm Marihuana und Drogenutensilien. Der Fahrer räumte den Drogenkonsum der vergangenen Tage ein. Der 21-jährige Beifahrer machte keine Angaben zur Sache. Gegen den Fahrer wurde ein Strafverfahren eingeleitet, sein Führerschein wurde einbehalten. Auch gegen den Beifahrer wurde ein Strafverfahren wegen Drogenkonsums eingeleitet.