Ein 81-jähriger Mann aus Worms ist bereits Anfang Januar Opfer eines sogenannten Enkeltricks geworden. Der Senior verlor dabei 36.000 Euro. Das teilt die Polizei Worms mit. Bekannt geworden sei der Betrug erst jetzt im Zusammenhang mit einer anderen Straftat: Am Dienstag stellte die Polizei Worms einen Dealer und fand bei der anschließenden Kontrolle der Wohnung unter anderem rund 30.000 Euro. Davon hatte der 81-Jährige am Mittwoch erfahren und bei der Polizei nachgefragt, ob es sich dabei vielleicht um sein Geld handeln könnte. Laut Polizei wurde bei weiterem Nachfragen bekannt, dass der Senior bereits am Freitag, 8. Januar, Opfer eines Enkeltrickbetrugs geworden war. Eine Frau habe ihn angerufen, sich als seine Nichte ausgegeben und ihn um Hilfe in einer finanziellen Notlage gebeten. Daraufhin habe sich der Rentner die benötigten 36.000 Euro bei der Bank auszahlen lassen und das Geld einem angekündigten Boten übergeben. Das Geld sollte der Senior nach wenigen Tagen wieder zurückerstattet bekommen. Stattdessen stellte sich jedoch heraus, dass er Opfer von Betrügern geworden war.