Ein Verkehrsteilnehmer wurde am Sonntag gegen 13.30 Uhr auf einen Pkw aufmerksam, der die L 439 von Worms-Herrnsheim in Richtung Osthofen in starken Schlangenlinien befuhr. Der Zeuge beobachtete, wie der Wagen auf ein Grundstück abbog und informierte die Polizei. Als eine Streife eintraf, stand laut Bericht neben der Fahrertür eine leere Bierflasche auf dem Boden. Der Fahrer, der auf dem Anwesen angetroffen wurde, roch stark nach Alkohol. Ein Test ergab einen Wert von 3,08 Promille. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.