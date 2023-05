Gemeinsam mit einem Komplizen hat ein 21 Jahre alter Frankenthaler sich nach Überzeugung der Staatsanwaltschaft per Taxi zum Supermarkt chauffieren lassen – und dann die Filiale überfallen. Unter anderem deshalb steht der junge Mann am Mittwoch, 24. Mai, 9 Uhr (Saal 13), beim Amtsgericht vor der Jugendschöffenkammer. Bei der Tat im Juni vergangenen Jahres habe er und sein in einem weiteren Verfahren angeklagter Begleiter rund 1300 Euro erbeutet. Der 21-Jährige soll eine Pistole geführt haben. Auch die Taxifahrt habe das Duo nicht bezahlt. Die Ermittler werfen ihm zudem vor, im August 2022 am Hauptbahnhof einen Passanten ins Gesicht geschlagen und ihm das Mobiltelefon abgenommen zu haben. Der Angeklagte ist nach Angaben des Gerichts strafrechtlich bereits in Erscheinung getreten.