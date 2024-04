Zehn Fahrradfahrer, die verbotenerweise auf dem Gehweg fuhren oder in falscher Fahrtrichtung auf dem Radweg unterwegs waren, hat die Polizei Frankenthal nach eigener Mitteilung am Freitag gestoppt. Die Verkehrsverstöße seien entsprechend geahndet worden. Durch „Falschfahrer“ mit dem Rad komme es regelmäßig zu gefährlichen Situation und Verkehrsunfällen, es sei deshalb wichtig, sich korrekt zu verhalten, betont die Inspektion. Die Kontrollen waren Teil einer dreitägigen Aktion der Fahrradstreife, bei der zielgerichtet Rad- und Autofahrer in den Blick genommen worden seien. Bereits vor Unterrichtsbeginn wurde laut Bericht am Freitag an der Friedrich-Schiller-Realschule plus kontrolliert. Dabei habe man „mit den zahlreichen Elterntaxis diverse verkehrserzieherische Gespräche geführt“. Insgesamt zieht die Polizei eine positive Bilanz der Kontrolltag: „Mit vielen Verkehrsteilnehmern konnten konstruktive verkehrserzieherische Gespräche geführt werden.“