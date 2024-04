Mit einem Cuttermesser hat ein 48-Jähriger in einem Café in der Wormser Innenstadt einen 52 Jahre alten Gast schwer verletzt. Wie die Polizei erst jetzt mitteilt, ereignete sich der Angriff schon am vergangenen Mittwochabend. Nach ersten Ermittlungen habe es für die Attacke keinen erkennbaren Grund gegeben, das Tatmotiv sei unbekannt, heißt es weiter. Der Täter sei anschließend zu Fuß geflüchtet. Den Angaben zufolge stellten die Beamten das Messer sicher und ermittelten die Identität des 48-Jährigen.