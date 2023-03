Scharfe Kritik am Plan der Bundesregierung, den Einbau neuer Öl- und Gasheizungen ab dem kommenden 2024 zu verbieten, übt Lucas Spiegel, Vorsitzender des Frankenthaler Kreisverbandes der Mittelstands- und Wirtschaftsunion (MIT): „Die Ampel hat komplett den Bezug zur Realität verloren.“ Nach dem vorgesehenen Ende für Autos mit Verbrennermotor reiche „der grüne Verbotswahn bis in unsere Häuser“, so Spiegel. Er rechne wegen der Pläne im ländlichen Raum mit massiven Problemen, weil dort ein Anschluss an die Fernwärme nicht selbstverständlich sei. „Mit dieser ideologischen Politik muss endlich Schluss sein“, wettert der MIT-Chef. Wenn Anlagen auf Basis fossiler Brennstoffe wie Öl und Gas nicht mehr erlaubt seien und noch maximal 30 Jahre betrieben werden dürften, blieben aber nur Wärmepumpe, Fernwärme oder Biomassekessel als Alternative. Nach Überzeugung von Lucas Spiegel solle sich Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) darauf konzentrieren, „die CO2-freie Energieproduktion und Wärmedämmung zu unterstützen“. Davon profitierten Familien, die klimafreundlich bauen und sanieren wollen.