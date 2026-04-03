Am Palmberg in Gerolsheim ist das Ostereierschießen des Schützenvereins in vollem Gang. Die besucherstärksten Tage an Ostern liegen noch vor den Helfern.

Seit dem vergangenen Wochenende können Kinder, Jugendliche und Erwachsene im und am Gerolsheimer Schützenhaus am Palmberg das Schießen ausprobieren – je nach Alter mit Luftgewehr, Lasergewehr oder Pfeil und Bogen. Jeder Treffer ins Schwarze bedeutet den Gewinn eines Ostereis. Vorbereitet hat sich der Verein für die neuntägige Veranstaltung diesmal mit 44.280 Eiern.

Peter Zahn an der Eierausgabe. An den Ostertagen sind noch viele der bunten Dinger zu haben. Sofern man gut schießen kann. Foto: Robert Paul

Bis Mittwochabend war bei 12.600 ausgegebenen Eiern noch viel Luft nach oben. Das lag aber nicht am Unvermögen der Gäste, sondern am ungemütlichen Wetter der ersten Veranstaltungstage. Daher blickt der Vorstand mit viel Optimismus dem Osterwochenende entgegen, für das Sonnenschein und Frühlingstemperaturen gemeldet sind. „Ostersonntag und Ostermontag sind erfahrungsgemäß unsere Haupttage, denn so etwas wie hier bekommt man im ganzen Umkreis nicht geboten“, meint Vorsitzender Michael Lässig.

Hunger und Durst muss beim Ostereierschießen am Palmberg niemand erleiden. Foto: Robert Paul

Das Besondere beim Gerolsheimer Schießen ist das Drumherum. Der Frankenthaler Schausteller Michael Jockers sorgt dafür, dass keiner hungrig nach Hause gehen muss. Neben den kleinen Hütten mit Pfälzer Ortsnamen, die geschützte Sitzgelegenheiten bieten, stehen die Grillhütte mit Maronen oder Wildbratwurst und der Crêpes-Stand. Die dünnen Pfannkuchen gibt es sogar mit Spargel. Als Attraktion für die kleinen Kinder wurde ein Karussell aufgestellt.

Damit der Schießbetrieb reibungslos läuft, ist der Schützenverein täglich mit gut 20 Leuten vor Ort. Einer davon, am Bogenschießstand, ist Frank. „Wichtig ist die ruhige und immer gleiche Bewegung“, erklärt er den Wartenden. Wobei manch einer die Riesenspinne, die als Dekoration an der Böschung hängt, mindestens so faszinierend findet.

Aufsicht gibt gute Tipps

An den Gewehrschießständen ist am kommenden Wochenende mit Gedränge zu rechnen. „Richtig stehen, die Hüfte vor und vor allem nicht zu lange warten“, lautet der Tipp von David Krug. Denn das Gewehr ist vier Kilo schwer und wenn man es zu lange hält, beginnt man zu zittern. Und dann gibt es noch die mit weißen Kunststoffplatten nachgeahmte Eisstockbahn. „Ordentlich Schwung holen, die Scheiben haben ihr Gewicht“, lautet hier der Tipp der Aufsicht.

Längere Zeit zu zielen, ist nicht zu empfehlen, denn das Luftgewehr ist schwer. Foto: Robert Paul

Mit einem abwechslungsreichen Musikprogramm möchte der Schützenverein für Stimmung sorgen. Erstmals dabei war am Donnerstag der Karaoke-Mann Mr-Maniac (Markus Schwarz). Mutige Sänger konnten ihren Namen nebst Musikwunsch bei ihm abgeben. Damit es nicht am Text scheiterte, lief dieser auf einem Teleprompter mit. „Ihr müsst nix singe könne“, warb Mr-Maniac um Teilnehmer und stellte fest: „Die großen Stars lassen sich Zeit.“

Frauen trauen sich, Männer nicht

Unter lautem Juhu trat schließlich Carmen auf die Bühne, ergriff das Mikro und sang rockig „No Roots“. Und das nicht zum ersten Mal. Seit vier Jahren tritt sie regelmäßig bei Karaokeshows auf. „Am Anfang war es noch Überwindung, aber inzwischen sind das einfach meine fünf Minuten Ruhm“, sagt sie. Und die gönnte sie sich eine halbe Stunde später nochmals mit „Rose Tattoo“.

Michele Maurer bei ihrem Auftritt am Karaoke-Stand. Im Hintergrund Animateur Markus Schwarz. Foto: Robert Paul

Als kleine Michele wurde eine weitere Mutige von Mr-Maniac angekündigt. „Golden“ war ihr Song, den auch sie vermutlich nicht zum ersten Mal sang. Duos und Gruppen wurden von Markus Schwarz genauso jubelnd begrüßt wie Solisten. Zumindest in der ersten Stunde schien Karaoke am Donnerstag aber eindeutig ein Hobby der Frauen zu sein. Außer MR-Maniac selbst wagte sich kein Mann auf die Bühne. Das tat der Stimmung aber keinen Abbruch, das Mikro schnappten sich andere, etwa Catharina mit „Back to Black“.

Nachdem am stillen Feiertag Karfreitag Schießbetrieb und Unterhaltung ruhten, wird am Karsamstag die Rockband DOCs erwartet. Am Ostersonntag und -montag sorgen DJ Günni und DJ Oreo für gute Laune. Der SV empfiehlt: Wer mit dem Auto kommt, soll auf dem großen Parkplatz an der Winzergenossenschaft parken.

Öffnungszeiten

Das Ostereierschießen findet am Karsamstag von 13 bis 21 Uhr und an den beiden Ostertagen von 11 bis 21 Uhr statt.