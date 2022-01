Wie man über die Streamingangebote mit dem Büchereiausweis kostenlos Filme und Musik nutzen kann, erklärt das Team der Stadtbücherei Frankenthal am Samstag, 29. Januar, von 10 bis 13 Uhr. Die Veranstaltung ist kostenlos und für alle Altersgruppen geeignet. Die Stadtbücherei Frankenthal und einige weitere Bibliotheken in Rheinland-Pfalz haben neben digitalem und analogem Lesestoff auch Streaming-Angebote. Die Plattformen heißen „filmfriend“ und „freegal Music“. Nutzer können damit kostenlos im Internet Filme schauen oder Musik hören. Sie brauchen dafür einen Büchereiausweis und ein internetfähiges Endgerät wie PC, Laptop oder Tablet. Per App können beide Angebote auch auf dem Smartphone genutzt werden. Zwei Mitarbeiterinnen erklären am Samstag ausführlich, wie das funktioniert.

Noch Fragen?



Weitere Informationen zu den Streaming-Angeboten gibt es auch per E-Mail an stadtbuecherei@frankenthal.de, telefonisch unter 06233 89630 oder persönlich montags, 14 bis 18 Uhr, dienstags, donnerstags und freitags, 10 bis 18 Uhr, sowie samstags, 10 bis 13 Uhr, in der Welschgasse 11. Aktuelle Informationen zu allen Veranstaltungen gibt es im Netz unter www.frankenthal.de/stadtbuecherei.