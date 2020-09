Offenbar unter Alkohol- und Drogeneinfluss hat ein 25 Jahre alter Wormser nach Angaben der Polizei am Montagabend auf der Bundesstraße 9 bei Frankenthal einen Unfall gebaut. Wahrscheinlich hat er auf seiner Fahrt schon zuvor einen Schaden verursacht. Den Beamten zufolge hatte der Mann gegen 22.30 Uhr auf Höhe der Anschlussstelle Mörsch/Kläranlage in Fahrtrichtung Worms die Kontrolle über seinen Ford Fiesta verloren. Der Wagen sei nach links von der Fahrbahn abgekommen, habe dort einen Bordstein touchiert und dann den linken Hinterreifen verloren. Bei der Unfallaufnahme stellte die Streife fest, dass der 25-Jährige offenbar betrunken und berauscht am Steuer saß. Ihm seien daher Blutproben entnommen worden. Der Ford musste abgeschleppt werden. An dem weißen Auto vorne links fanden die Polizisten frische Unfallschäden und rote Lackspuren. Die Ermittler suchen nun nach einem möglichen Geschädigten. Hinweise an die Polizei, Telefon 06233 3130, E-Mail pifrankenthal@polizei.rlp.de.