Ziemlich betrunken und mit einem Begleiter streitend war ein 29-jähriger Fahrradfahrer am Samstagmorgen gegen 1.30 Uhr in der Wormser Straße in Frankenthal unterwegs. Weil er Schlangenlinien fuhr und zu stürzen drohte, kontrollierte die Polizei beide Männer. Ein Atemalkoholtest des 29-jährigen Fahrradfahrers aus Frankenthal ergab einen Wert von 2,82 Promille. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Außerdem wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet.