2,67 Promille hat der Atemalkoholtest nach Angaben der Polizei Frankenthal am Freitagabend bei einer 34 Jahre alte Autofahrerin aus dem Kreis Bad Dürkheim ergeben, die Streifenbeamte gegen 23 Uhr in der Nähe der Stadtklinik gestoppt hatten. Alarmiert hatten sie Anrufer, die von drei Angetrunkenen berichteten, die in der Elsa-Brändström-Straße in einen Volvo steigen und losfahren wollten. Vor Ort hätten die Einsatzkräfte dann den Wagen mit seinen drei deutlich alkoholisierten Insassen kontrolliert. Die Frau am Steuer habe zudem eingeräumt, nicht im Besitz eines Führerscheins zu sein. Gegen sie laufen nun entsprechende Strafverfahren – ebenso wie gegen den Halter des Fahrzeugs, der mit im Auto saß. Er habe das Fahren ohne Fahrerlaubnis geduldet.