Mitfiebern unter freiem Himmel oder familiäres Fußballschauen: Zum WM-Auftaktspiel der Nationalelf gegen Curaçao gab es sehr unterschiedliche Public-Viewing-Erlebnisse.

Schon lange vor dem Anpfiff herrschte im Frankenthaler Süden reger Andrang. Rund um die Coco’s Beachbar sorgte das hohe Besucheraufkommen für ein spürbares Park-Chaos. Alle 400 Parkplätze waren im Nu belegt. Mit rund 1000 Besuchern war das 1600 Quadratmeter große Gelände maximal besetzt. Im Publikum überwiegend junge Fans, die meisten im Trikot. Liegestühle, Bänke und Sandflächen wurden bis auf den letzten Platz genutzt. Die Stimmung erinnerte an ein Stadion. Emotionaler Höhepunkt vor dem Anpfiff war das gemeinsame Singen der Nationalhymne.

Für die Versorgung standen vier Theken zur Verfügung, 20 Hilfskräfte waren im Einsatz. Besonders beliebt waren Schorle, Cocktails und das „Pitch“ genannte Sechsergebinde Bierflaschen im Eimer. Zu essen gab’s Pizza, Pommes und Bratwurst. Aufmerksam und mit vielen „Aaahs“ und „Ooohs“ verfolgte das Publikum den Spielverlauf der ersten Halbzeit, begleitete Offensivaktionen mit lautstarker Unterstützung und nutzte die Trinkpause der Spieler zur erneuten Stärkung.

„Echte Stadion-Atmosphäre“

„Wir wollten eine echte Stadion-Atmosphäre schaffen, mit viel Platz, großer Leinwand und guter Organisation“, betonte Betreiber Kevin Kardol im Nachklang. Bei der EM 2024 und anderen Großveranstaltungen wie den „Pfalzwiesen“ habe man Erfahrungen sammeln, Angebot und Abläufe optimieren können.

Etwas ruhiger ging es im Gleis 4 zu. Foto: Birgit Karg

Zweite Halbzeit im Frankenthaler Norden: Im Kulturzentrum Gleis 4 in der Eisenbahnstraße verlief der Abend deutlich ruhiger. Parkplätze waren problemlos verfügbar, die Außenfläche nur teilweise genutzt. Rund 200 Besucher verfolgten das Spiel in der offen stehenden Halle. Die Großleinwand schwebte über der Bühne. Hier war das Publikum in Bezug auf das Alter über vier Generationen hinweg gut gemischt. Der Saal war locker möbliert mit Stühlen, Barhockern, Stehtischen, Turnkästen – eine fast wohnzimmerartige Atmosphäre. Vorteil hier: das wetterunabhängige Fußballschauen.

Großer Jubel und Fahnenschwenken

Drinnen gab es zur Verpflegung Flammkuchen und überbackenen Hirtenkäse, draußen grillte der Förderverein 100 Bratwürste. Auch im Gleis 4 war kollektives Mitfiebern angesagt und als das vierte, fünfte, sechste und schließlich das magische siebte Tor fielen, war der Jubel groß und es wurden Fahnen geschwenkt.

Der Saal sei auf rund 350 Besucher ausgelegt, sagte Betreiber Tiemo Feldmann. Man biete wetterunabhängiges Fußballschauen in entspannter Atmosphäre. Gezeigt werden hier nur die Spiele der deutschen Nationalelf. Eine Halbzeit-Pause ist übrigens ab sofort auch auf dem Außengelände möglich: Es wurde umgestaltet und wird am Wochenende als „Schorlegarten“ neu eröffnet.

Public-Viewing-Termine

In Coco’s Beachbar & Lounge, Mahlastraße 96, werden am 17., 22. und 23. Juni weitere Spiele gezeigt sowie die Deutschland-Spiele am 20. und 25. Juni. Im Kulturzentrum Gleis 4, Eisenbahnstraße 82, werden ausschließlich Spiele der deutschen Nationalmannschaft übertragen.