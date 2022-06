Ohne Beteiligung Dritter stürzte ein 32-Jähriger am Dienstagnachmittag in der Max-Liebermann-Straße in Frankenthal von seinem Pedelec und verletzte sich dabei leicht. Wie sich bei der Unfallaufnahme herausstellte, war der Mann laut Polizeibericht stark alkoholisiert. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest habe einen Wert von 3,12 Promille ergeben. Dem 32-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen und ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet. Weitere Personen kamen bei dem Unfall nicht zu Schaden.