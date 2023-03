Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Seit 2019 ist Vanessa Quietzsch Miss Strohhut. Weil das Frankenthaler Fest aller Feste in den vergangenen beiden Jahren coronabedingt ausfallen musste, übte sie das Amt so lange aus, wie noch keine Miss zuvor. Im Gespräch mit unserer Mitarbeiterin Birgit Karg berichtet Quietzsch, wie sie die Zeit erlebt hat, und verrät, was sie ihrer Nachfolgerin empfiehlt.

Frau Quietzsch, Sie wurden 2019 gewählt und sind coronabedingt nunmehr drei Jahre im Amt. Wie lebt es sich als Dauer-Miss-Strohhut?

Während der Fasnacht 2020 hatte ich noch