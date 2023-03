Wenn am 8. Juni das diesjährige Strohhutfest eröffnet wird, steht die Ablösung der amtierenden Miss Strohhut Sonja Erbach an. Wer ihr als Repräsentantin der Stadt nachfolgen wird, entscheidet sich am Mittwoch, 3. Mai, ab 17 Uhr. Dann wird unter Ausschluss der Öffentlichkeit die neue Miss Strohhut gewählt. Zur Unterstützung der bestehenden Jury, der unter anderem Vertreter der Stadtratsfraktionen und der Verwaltung angehören, werden sechs neue Jurymitglieder gesucht. Wie die Stadt weiter mitteilt, sollen drei aus den Frankenthaler Vereinen stammen, die übrigen drei aus der Bürgerschaft. Wer Interesse hat, an der Wahl teilzunehmen, kann sich bis Mittwoch, 5. April, im Rathaus bei Klaus Junski vom Bereich Ordnung und Umwelt melden unter Telefon 06233 89264 oder per E-Mail an klaus.junski@frankenthal.de. Bei mehr als sechs Interessenten entscheidet das Los.