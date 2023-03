Es ist das wohl schönste Amt in Frankenthal: Gesucht wird eine Nachfolgerin für die amtierende Miss Strohhut Sonja Erbach. Zu den Aufgaben gehört, die Stadt ein Jahr lang bei unterschiedlichsten Anlässen wie Kerwen, Empfängen und Jahrmärkten zu repräsentieren. Ihre Feuerprobe hat die neue Miss Strohhut bei der Eröffnung des Strohhutfestes, das in diesem Jahr von 8. bis 11. Juni gefeiert wird. Wer das Amt übernehmen möchte, muss mindestens 18 Jahre alt sein, ein sicheres und selbstbewusstes Auftreten und eine besondere Verbindung zu Frankenthal haben. Auch Bewerberinnen mit Wohnsitz in der Region sind laut Pressemitteilung also herzlich willkommen. Die Auswahl trifft im Vorfeld des Festes eine Jury aus Vertretern von Verwaltung, Politik, Frankenthaler Vereinen und Bürgerschaft unter dem Vorsitz von Oberbürgermeister Martin Hebich (CDU). Die Siegerin erhält von der Stadt eine Prämie sowie eine Aufwandsentschädigung. Dazu kommen möglicherweise Vergünstigungen und Geschenke von Sponsoren, heißt es aus der Verwaltung.

Interessentinnen für das Amt der 46. Miss Strohhut können sich bis 31. März bewerben – entweder online per Formular auf www.frankenthal.de/strohhutfest oder telefonisch unter 06233 89264. Darüber hinaus liegen Papierformulare im Frankenthaler Einzelhandel aus. Ansprechpartner ist Marktmeister Klaus Junski, E-Mail klaus.junski@frankenthal.de.