Das darf man einen Coup nennen: Mirnes Islamovic schnürt in dieser Saison die Schuhe für Basketball-Landesligist Eintracht Lambsheim. Der 32-Jährige hat schon eine bewegte Baskteball-Vita vorzuweisen. Bis in die Erste Regionalliga ist er schon vorgedrungen. Entsprechend seiner Erfahrung soll er auch eine gewichtige Rolle im Team von Trainer Sven Schumacher spielen.

Der 32-Jährige kommt mit viel Erfahrung nach Lambsheim. „Ich habe sämtliche Stationen durchgespielt. Von der B-Klasse bis zur Ersten Regionalliga“, berichtet Mirnes Islamovic von seiner bisherigen Karriere. Zuletzt spielte er für Speyer in der Zweiten Regionalliga. Dort war er immer in der ersten Fünf, der Startformation, zu finden und machte im Schnitt zehn Punkte pro Partie.

Nun wird er zwei Ligen tiefer – in der Landesliga – auflaufen. Da kann man es sich leicht ausrechnen, dass er dort wohl zu den Top-Spielern der Liga gehören wird. Das glaubt auch sein neuer Trainer. „Er ist ein richtig guter Basketballer. Bei ihm gibt es keinen schwachen Tag. Basketballtechnisch ist er eine richtige Granate“, lobt Sven Schumacher seinen Neuzugang.

Kein Platz mehr in Speyer

Der Übungsleiter hatte nach eigenem Bekunden erst leise Zweifel daran, dass Islamovic tatsächlich zur Eintracht kommt, und es nicht nur bei einem Training bleibt. Begründete Zweifel, da der Neuzugang zu Schumachers Mannheimer Zeit bereits ein Training absolvierte, dann aber doch zu einem anderen Team wechselte. „Aber er hat gesagt, dass er auf jeden Fall bleiben wird“, sagt Schumacher.

In Speyer wollte er nicht bleiben. Der Grund dafür sei laut Islamovic der Weggang seines Trainers in Speyer, Andreas Merk. „Er hat mir viel Vertrauen gegeben. Jetzt möchte Speyer auf junge Spieler setzen. Und da habe ich keinen Platz mehr für mich gefunden“, erklärt der Neuzugang.

Auch in höheren Ligen begehrt

Dennoch war er auch weiterhin in höheren Ligen begehrt. Kontakt hatte er zuvor auch nach Kaiserslautern und Bensheim aufgenommen, gibt der 32-Jährige zu. „Doch ich wollte mir nicht den Stress geben, drei- bis viermal die Woche zu trainieren. Vor allem weiter weg“, erklärt Islamovic, der in Ludwigshafen lebt. Wichtig sei das vor allem im Hinblick auf seine Familie. Er ist Vater von drei Kindern.

Nicht nur sie dürften sich über den Wechsel gefreut haben. Auch seine Teamkollegen waren froh über seine Verpflichtung. Kein Wunder. Die meisten Mitspieler sind für den Routinier keine Unbekannten. Er habe schon mit allen – bis auf zwei – zusammengespielt, berichtet Islamovic.

Als Flügel und Center

Doch seine Verpflichtung bedeutet auch, dass einer von neuen Teamkollegen aus der Starting Five Platz machen muss. Vor allem auf der Flügelposition dürfte der Neue zum Einsatz kommen. In Speyer habe er sowohl auf dem Flügel als auch auf der Centerposition gespielt, sagt Islamovic. Auf dem Flügel fühle er sich aber am wohlsten, ergänzt er.

„Dort kann ich von draußen werfen, kann nach innen ziehen und selbst abschließen oder ablegen auf den Center“, beschreibt er seine Stärken. Für Sven Schumacher könnte die Verpflichtung aber auch noch einen anderen Vorteil haben. Der Übungsleiter sieht in Islamovic seinen verlängerten Arm auf dem Feld. „Er hat Erfahrung, und die soll er auch irgendwie ins Team einbringen“, sagt der Coach.

Starke Konkurrenz in der Liga

Islamovic selbst hat mit Eintracht Lambsheim großes vor. Er ist sich aber auch bewusst, dass die Konkurrenz in der Landesliga stark ist. „In der Landesliga sind mit der SG Ludwigshafen/Frankenthal, Zweibrücken und Speyer sehr gute Vereine dabei. Aber wir haben deutlich stärkere Einzelspieler, und als Team mit dem ganzen System wird das eine super Saison“, ist Islamovic überzeugt. Das Ziel für ihn mit der neu formierten Mannschaft ist daher hoch gesteckt: „Erster, klar!“

Doch im Moment sind Islamovic und seine Teamkollegen noch zur Untätigkeit verdammt. Der Spielbetrieb ist bis auf Weiteres unterbrochen. Auch Training ist keins möglich, da die Halle in Lambsheim wegen der Pandemie ebenfalls geschlossen ist. Anfang Januar soll die Liga starten. Vermutlich mit einer abgespeckten Runde. Das wird die Aufgabe für den Aufsteiger nicht einfacher machen.

Nils erklärt

Die einzelnen Positionen beim Basketball

Center, Flügel – das ist ja interessant, dass Mirnes Islamovic mehrere Positionen spielen kann. Aber beim Basketball gibt es noch mehr Positionen. Fünf sind es insgesamt. Und da der Sport aus Nordamerika kommt, haben diese auch alle englische Bezeichnungen. Da wäre erst mal der Point Guard. Nein, der bewacht keine Punkte, wie die wörtliche Übersetzung vermuten lässt. Er ist für den Aufbau zuständig und sagt die Spielzüge an. Die Spieler auf der Position sind in der Regel die kleinsten im Team. Der Shooting Guard agiert meist neben dem Point Guard. Das ist bei vielen Mannschaften der beste Werfer. Er soll für die Punkte aus einer etwas größeren Distanz sorgen.

Der Small Forward ist die Allzweckwaffe. Er punktet gut – von außen, oder auch unter dem Korb. Er kann den Ball aber auch gut passen. Und in der Verteidigung ist er ebenfalls zuverlässig.

Der Power Forward ist – wie der Name schon sagt – da zu finden, wo es für gewöhnlich weh tut: unter dem Korb. Dort soll er punkten und Rebounds, also Bälle, die vom Rand des Korbs springen, holen. Damit hat er ähnliche Aufgaben wie ein Center. Allerdings soll ein Power Forward auch den anderen Spielern helfen, indem er deren Gegner blockiert.

Der Center ist in der Regel der größte und schwerste Spieler einer Mannschaft. Den Center findet ihr in der Zone unter dem Korb oder ganz in der Nähe. Mit seiner Größe soll auch er Rebounds sichern und einfache Punkte machen. Um sich da durchzusetzen, braucht er viel Kraft. Wenn er noch einen guten Wurf hat, ist er fast nicht zu stoppen.