Die Bildung in den Bereichen Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik (abgekürzt: MINT) fördern und ausbauen, damit mehr der dringend gesuchten Fachkräfte für entsprechende Berufe gewonnen werden können – diesen Zielen hat sich die 2008 gegründete Initiative „MINT Zukunft schaffen“ verpflichtet. Große Arbeitgeber, Verbände und Stiftungen wie Telekom, Daimler, Bayer, Südwest-Metall und der Bundesverband Eco der Internetwirtschaft stehen hinter dem Verein mit Sitz in Berlin. Geführt wird er von Beginn an von Thomas Sattelberger, ehemaliges Vorstandsmitglied der Telekom für den Bereich Personal. Schirmherrin ist Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU). Die Auszeichnung von „MINT-freundlichen“ Schulen und Hochschulen gehört zu den wichtigsten Aktivitäten des Vereins. Bei ihrer Werbung setzt die Initiative auch auf prominente „MINT-Botschafter“ wie den Astronauten Ulrich Walter oder den Fußballer Hamit Altintop.