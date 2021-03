„Der Minijob – Da ist mehr für Sie drin!“ heißt die neue Broschüre, die die Gleichstellungsbeauftragten der Städte Ludwigshafen, Frankenthal, Speyer und des Rhein-Pfalz-Kreises herausgebracht haben. Darin geht es um gesetzliche Regelungen, Rechte und Pflichten rund um den 450-Euro-Job.

Besonders bei Frauen sind Minijobs sehr beliebt, informiert die Pressestelle der Stadt. Etwa zur Überbrückung, als Sprungbrett in die Erwerbstätigkeit oder zum Wiedereinstieg in das Berufsleben nach der Familienzeit. Und auf den ersten Blick erscheinen Minijobs auch unkompliziert. Doch es gebe viele Regelungen, die beachtet werden müssten. Und nicht in jedem Fall sei diese Art von Beschäftigung empfehlenswert, vor allem nicht im Hinblick auf eine Absicherung im Alter. Für zehn Jahre Arbeit im Minijob bei 450 Euro gebe es weniger als 45 Euro Rente monatlich. Für Studierende oder Rentner könne der Minijob dagegen sinnvoll sein.

„Mit der Broschüre möchten wir insbesondere Frauen einen Ratgeber an die Hand geben, um sie umfassend zu informieren und zu ermutigen, ihre Rechte auch einzufordern“, wird Birgit Löwer, Gleichstellungsbeauftragte der Stadt Frankenthal, zitiert.

Interessierte können die kostenlose Broschüre ab sofort bei der städtischen Gleichstellungsbeauftragten telefonisch unter 06233 89385 oder per E-Mail an gleichstellung@frankenthal.de und bei beteiligten Gleichstellungsstellen anfordern.