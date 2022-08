Eine Erneuerung der Minigolfanlage am Strandbad ist derzeit nicht geplant. Das teilen die Stadtwerke Frankenthal auf Anfrage mit. Der Parcours sei inzwischen in die Jahre gekommen. „Es wären erhebliche Investitionen notwendig gewesen, um die Anlage attraktiv fortführen zu können“, so das Energieunternehmen, das Betreiber des Strandbads ist. Die Nachfrage sei zuletzt gering gewesen . Das habe zunächst zu einer Einschränkung der Öffnungszeiten und vor zwei Jahren zum Aus der Minigolfanlage geführt. „Auch Corona hat letztendlich hier seinen Beitrag geleistet“, teilen die Stadtwerke mit.