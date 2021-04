Normalerweise dürfen bei der Mini-Olympiade Kinder zwischen vier und zwölf Jahren in der Halle Am Kanal ihr sportliches Können unter Beweis stellen. Wegen der Pandemie findet die Veranstaltung diesmal in einem anderen Rahmen statt. Laut Stadtverwaltung hat der städtische Bereich Sport gemeinsam mit Leander Flöry und Till Orfgen vom Ski-Club Frankenthal drei Videos mit sportlichen Übungen gedreht, die jeder zu Hause machen kann. Alle Videos sind auf dem YouTube-Kanal der Stadtverwaltung „Stadt Frankenthal“ und unter www.frankenthal.de/miniolympiade zu finden. Wer ein Foto oder Video von sich beim Sporttreiben per E-Mail an anita.karolus@frankenthal.de schickt, kann etwas gewinnen. Nicht fehlen darf die Einverständniserklärung, die auf der Website zu finden ist. Weitere Informationen bei Anita Karolus per E-Mail oder unter Telefon 06233 89527.