An 20 Stationen spielerisch verschiedene Bewegungsangebote ausprobieren – darum geht es bei der Mini-Olympiade im Ostparkstadion und in der VT-Sporthalle. Der Start am Freitag verlief aufgrund des schlechten Wetters verhalten. Noch am Samstag können Vier- bis Zwölfjährige die Angebote ausprobieren.

Ob auf dem Trampolin, beim Torwandschießen oder Kegeln – in der Turnhalle der Vereinigten Turnerschaft (VT) und auf dem Sportplatz nebenan herrscht am Morgen kein allzu großer Andrang.